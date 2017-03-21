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FİLM GİBİ KOVALAMACA BÖYLE BİTTİ

Film gibi kovalamaca böyle bitti

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya başlayan ehliyetsiz sürücü bir işyerinin duvarına çarptı.

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Edirne'de Keşan İlçesi'nde polis ekip otomobiline çarptıktan sonra kaçmak isteyen ehliyetsiz sürücüsü 19 yaşındaki O.A., bir işyerinin camekan ve duvarına çarptı. Yaralanan sürücü O.A. hastaneye kaldırılırken, kaza bir işyerinin güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. Hastane Caddesi üzerindeki Subay Orduevi önünde manevra yapan O.A. yönetimindeki 22 RG 421 plakalı otomobil, devriye görevi yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi polis otosuna çarptı. Kazada her iki araçta da hasar oluşurken, ehliyetsiz sürücü O.A., polisin "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçtı. Otomobil, Paşayiğit Caddesi'ne girdiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu muşamba satan işyerinin camekanı ve duvarına çarptı. Kazada hurda yığınına dönen aracın sürücüsü O.A. yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. İşyerinin camekanı ve duvarında da büyük çapta hasar oluştu. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Film gibi kovalamaca böyle bitti

DHA
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