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GAP ŞELALESİ'NDE İKİ YILDAN SORNA BİR İLK

Gap Şelalesi'nde iki yıldan sorna bir ilk

Mardin'de Gap Şelalesi yağan yağışlar sonrası 2 yıl sonra yeniden akmaya başladı.

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Mardin'in Derik İlçesi'ndeki Gap Şelalesi, etkili olan yağışların ardından, 2 yıl sonra yeniden akmaya başladı. Şelaleden akan suyun hayat verdiği zeytin bahçelerinin sahipleri sevinç yaşadı. Şelale, fotoğraf çektirmek isteyen Derikliler'in akınına uğradı.

Derik'te 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu Gap Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren Gap Şelalesi'nin, son günlerdeki yağışlarla birlikte 2 yıldan sonra yeniden akmaya başlaması, Deriklileri sevindirdi. Yukarı, Orta ve Aşağı Gap olarak üç bölümden oluşan Gap Şelalesi'nin bereketin müjdecisi olduğunu belirten Mardin Zeytinciler Birliği Başkanı Erkan Doğan, şelalenin akmasıyla birlikte üreticilerin yüzünün de güldüğünü söyledi.

Gap Şelalesi'nde iki yıldan sorna bir ilk

Şelalenin akmasının bereketi müjdelediğini savunan zeytin üreticisi Murat Çelik, "Şelalenin akması zeytin üreticilerinin yüzünü de güldürdü. Şelalenin aktığı yani suyun bol olduğu yıl zeytinlerin hasat döneminde 2 bin ton ürün verirken, geçen sene susuzluk nedeniyle bu rakam 500 tona kadar düştüğünü gördük. İnşallah şelalenin akması ile bu miktar daha da artacaktır. Umut ediyoruz bu sene akan şelale sayesinde verimi artıracaktır. İlçe halkının geçim kaynağı ve dünyada en kaliteliği ispatlamış ürünümüzdür. Şelalenin akması bir bayram havasını ilçemizde oluşturdu. Zeytin ağaçlarımız susuzluk tehlikesiyle karşı karşıyadır" dedi.

Zeytin üreticilerinden Murat Çalık, şelalenin akmasıyla birlikte zeytinlere bereket getirdiğini belirterek, "Şelalenin akmasına sevindik mutluyuz. Her sene ilçede 2 bin ton geliyordu. Hasat kaldırıyorduk. Geçen sene yağmur yoktu, susuzdu, ancak 500 ton kadar kaldırabildik" diye konuştu.

Zeytin üreticilerinden Önder Doğan da şelalenin akmasının kendisini çok mutlu ettiğini, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle 5 ton zeytinin heba olduğunu söyledi.

Gap Şelalesi'nde iki yıldan sorna bir ilk

Zeytin bahçesi sahiplerinden Zeynep Çelik ise "Dünden beridir şelale akıyor. Bütün millet buraya gelmiş, bereketiyle suyu izlemeye gelmişler. Geçen sene zeytin yoktu. İnşallah bu sene daha fazla zeytin kaldırırız. Bu su inşallah devam eder. Mutluyuz. İnşallah turistler de buralara gelir. Burası çok güzel bir yer" diye konuştu.

Derik İlçesi'ne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Gap Şelalesi'nin akmaya başlaması zeytin, incir, nar, kaysı ve ceviz üreticiliği yapan Derikliler arasında büyük bir sevince yol açtı. Şelale alanına akın edenler, burada piknik yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA
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