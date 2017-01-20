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GAZETECİ HÜSNÜ MAHALLİ TAHLİYE EDİLDİ

Gazeteci Hüsnü Mahalli tahliye edildi

Cumhurbaşkanı'na hakaretten suçlarından cezası istenen Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tahliyesine karar verildi

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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Hüsnü Mahalli için kararını verdi.

Mahkeme, sağlık sorunları bulunan Hüsnü Mahalli’yi tahliye etti.

Can Tuncay tarafından, hazırlanan iddianamede, Hüsnü Mahalli hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar verecek.

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