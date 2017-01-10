Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı

Gaziantep'ten son dakika haberi geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polislerle, teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 polisin ağır yaralandığı, 2 teröristten birinin öldürüldüğü, diğerinin ise kaçtığı öğrenildi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde saat 15.23 sıralarında çatışma çıktı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken Emniyet Müdürlüğü'nde polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı.

2 kişi oldukları sanılan teröristler Emniyet Müdürlüğü'nün arka tarafında, park girişindeki kapıdan girmek istedi.

Nöbetçi polisin fark etmesi üzerine çatışma çıktı. Teröristlerden biri öldürüldü, bir polis ve o sırada kapıda olan bir çocuk yaralandı.

Geniş güvenik önlemi alan polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu. İki teröristten biri öldürülürken, diğerini kaçtığı, 1 polisin de ağır yaralandığı bildiriliyor.

İlk gelen bilgiler 2 ya da 3 teröristin Emniyet Müdürlüğü'ne canlı bomba eylemi için gittikleri yönündeydi.

ÖZEL HAREKAT BÖLGEDE

Kaçan teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. Bölgeye çok sayıda Özel Harekat polisi sevk edildi.

Teröristin bölgedeki bir otoparka kaçtığı iddia ediliyor. Öldürülen teröristin üzerinde patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



Gaziantep Valiliği, 1 teröristin öldürüldüğünü 1 polisin hafif yaralandığını bildirdi.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.

ÇATIŞMA ANI AMATÖR KAMERADA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polisin teröristlere ilk müdahale ettiği anlar amatör kameralarla kaydedildi. Görüntülerde polislerin silahlarıyla Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarak teröristi etkisiz hale getirmeye hazırlandığı anlar görülüyor.

İşte o görüntüler:

POLİS O HAİNİ ÖLDÜRDÜ

Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları bir polisin yaralı olduğunu, yerde yatan bir kişinin de ölen terörist olduğunun sanıldığını söyledi.

AK PARTİLİ TAYYAR: ŞÜPHELİ ARAÇ OPERASYONU VAR



AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da şüpheli bir araca yönelik de operasyon düzenlendiğini söyledi.

"SİLAH SIKARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR"



Gaziantep 27 gazetesi muhabiri Muharrem Türkoğlu'nun HABERTÜRK TV'de aktardığı bilgilere göre, "1 terörist silah sıkarak emniyet binasından çıkıyor. Civar binalardan birisinin otoparkına sıkıştırıldı. Bir kişi de emniyetin önünde yatıyor. Net bilgi alamıyoruz. Şahıslar silah sıkarak kaçıyorlar. O esnada bir kişinin yere düştüğünü gördük. Düşen kişinin terörist mi, polis mi olduğunu öğrenemedik." dedi.



1 MAYIS'TA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 1 Mayıs'ta bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis şehit olmuş, 18'i polis 22 kişi yaralanmıştı.

''2 YA DA 3 TERÖRİST''



NTV canlı yayınına bağlanan gazeteci Ali Budak ''2 ya da 3 kişi olduğu tespit edilen teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı. Teröristlerden biri etkisiz hale getirildi. Birinin yaralı hale getirildiği birinin de kaçtığı söyleniyor. Kaçan terörist aranıyor. Olay bir anda gelişti. Teröristlerin güvenlik kapısında bulunan polislere ateş açtığı bilgisini aldım. Canlı bomba olasılığına karşı geniş güvenlik önlemi var'' dedi.

CANLI BOMBA İDDİASI



NTV canlı yayınına bağlanan gazeteci Mehmet Demir ise ''Emniyete girmeye çalışan canlı bomba diye duyduk. Emniyetin tam karşısında iş merkezinin otoparkına yönelik Özel Hareket operasyon düzenliyor kaçan canlı bombaya yönelik. 2 ya da 3 teröristten bahsediliyor. Kapıda bir müdahale yapıldığını duyduk daha sonra kaçan bir veya iki terörist olduğu söyleniyor. Birinin iş merkezinin otoparkına girdiği söyleniyor'' diye konuştu.

"1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

NTV canlı yayınına bağlanan bir diğer isim ise gazeteci Mehmet Taşçı oldu. Taşçı, ''İlk belirlemelere göre 1 teröristin öldürüldüğü fark ediliyor. 1 polisimiz de yaralandı. 15.23 sıralarında silah seslerinin gelmesi ile çatışma başladı'' şeklinde konuştu.