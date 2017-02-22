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GENELKURMAY BAŞKANI ORG. AKAR’A SUÇLAMA

Genelkurmay Başkanı Org. Akar’a suçlama

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir davasında sanıktan Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'a suçlama...

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen cuntacı General Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in öldürülmesine ilişkin tutuklu 18 askerin yargılanması Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşma için adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Aralarında Halisdemir’i öldüren Binbaşı Fatih Şahin ile Üstteğmen Mihrali Atmaca’nın da bulunduğu tutuklu sanıklar, jandarma koridorunda arka kapıdan adliyeye sokuldu. Sanıklar adliyeye sokulurken basın mensuplarının görüntü ve fotoğraf almasına izin verildi.

Duruşmaya Halisdemir’in eşi Hatice Halisdemir ile ÖKK’de darbeciler tarafından vurulan Astsubay İsmail Oğuz müşteki sıfatıyla katıldı.

Duruşmanın öğleye kadarki bölümünde iddia makamı koltuğunda Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman oturdu, öğleden sonra ise ayrıldı. Sanıklardan Terzi’nin emir Astsubayı Ahmet Kara, darbeden haberi olmadığını iddia ederek, “Halisdemir’in bildiği bilgiye sahip olsaydım, ben de bu iş başlamadan Terzi’yi vururdum” dedi.

ORG. AKAR'A SUÇLAMA

Sanıklardan Ali Güreli de, ÖKK’nin darbecilerden kurtarılmasından sonra karargâha gelen ÖKK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın “Kahraman astsubayım. Darbeci hain Terzi’yi vurdu” diyerek, yere çöküp Halisdemir’i alnından öptüğünü ve “şehitlik işlemlerini başlatın” dediğini anlattı. Üstçavuş Erhan Almaz, darbecilerin emir komutadan faydalanarak, kendilerini bunun içine çektiklerini ifade ederken, “Genelkurmay Başkanı, en yakınındaki yaverinin FETÖ’cü olduğunu anlayamamışken, ben başımdaki generalin FETÖ’cü olduğunu nereden bileyim? Bu işlerden başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere komutanlar sorumlu” dedi.

DHA
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