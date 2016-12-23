GİŞEDE BU KEZ KAYBETTİLER !

Gişede bu kez kaybettiler !

Sinemanın 4 büyükleri Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Ata Demirer'in gişe rakamları düştü.

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Sinemanın 4 büyükleri Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Ata Demirer’in son filmleri, bir önceki yapımlarına kıyasla gişede toplam 7,5 milyon izleyici kaybetti.

ŞAHAN GÖKBAKAR
Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 4’le  tam 7 milyon üç yüz bin kişiyi beyazperdeye çekerken son filmi ‘Osman Pazarlama’ 1 milyon 900 binde kaldı. Gökbakar’ın izleyici kaybı neredeyse 5 milyon 400 bin kişi.

YILMAZ ERDOĞAN
Yılmaz Erdoğan ‘Kelebeğin Rüyası’ ile 2 milyon 100 bin izleyiciyi sinemaya çekmişti. Erdoğan ‘Ekşi Elmalar’la 1 milyon 200 bin seyircide kaldı. Yılmaz Erdoğan’ın yaklaşık kaybı da 900 bin.

CEM YILMAZ
Cem Yılmaz’ın  ‘Pek Yakında’sı 2 milyon 100 bin seyirciye ulaşmıştı.  ‘Ali Baba ve 7 Cüceler’ 1 milyon 800 bin seyircide kaldı. Ünlü komedyenin kaybı 300 bin izleyicde kaldı.

ATA DEMİRER
‘Eyvah Eyvah’ serisiyle yüzü oldukça gülen Ata Demirer, son filmi 'Niyazi DörtNala ile bir önceki filmi ‘Berlin Kaplanı’nı bile aradı. Niyazi Dörtnala  994.000’de kaldı.   Berlin Kaplanı  1Milyon 983. 000 seyirciye ulaşmıştı Ata Demirer’in kaybı neredeyse 1 milyon kişi.

Milliyet
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