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GMAİL KULLANANLAR DİKKAT ! BİR DEVİR SONA ERİYOR

Gmail kullananlar dikkat ! Bir devir sona eriyor

Mail servisi Gmail, Windows XP ve Windows Vista'ya kapılarını kapatıyor.

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Windows'un efsane işletim sistemi Windows XP, artık Microsoft dışındaki şirketler tarafından da desteklenmeyen bir işletim sistemi. Google'da Chrome güncellemesi vermeyerek bu konudaki tavrını koymuştu. Fakat görünüşe göre Google, bununla da kalmayacak!

Google, Windows XP ile birlikte Windows Vista kullanıcılarına da adeta mail servisi ambargosu koyacağını açıkladı.

Eski Chrome sürümlerini kullanan Windows XP ve Windows Vistakullanıcıları 11 Nisan itibariyle Gmail servisini kullanamayacaklar. 

Google tarafından yapılan bu açıklama güvenlik otoriteleri tarafından oldukça pozitif karşılanmış olsa da özellikle eski sistemlere sahip bazı kullanıcılar duruma isyan etti.

Ayrıca uygulanacak olan Gmail ambargosu sadece Windows XP ve Vistakullanıcıları için geçerli olmayacak.

shiftdelete.net'in haberine göre Chrome sürümü 53 ve daha eski olan kullanıcılar ise Gmail'e erişmeye çalıştıklarında uyarı mesajıyla karşılacaklar. Aralık 2017 'ye kadar bu mesajı alan kullanıcılar, Chrome'u güncellemedikleri takdirde ise Gmail'e erişemeyecekler.

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