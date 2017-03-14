Hakkari'de 9.174 adet uçaksavar mermisi ele geçti

Hakkari merkeze bağlı Eski Doğanlı Köyü'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama -tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait 9 bin 174 uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; ilimiz merkez Eski Doğanlı Köyü kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait sığınak olduğu ve bu sığınakta malzeme saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine, 13.03.2017 günü İlimiz Merkez Eski Doğanlı Köyü kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyetleri neticesinde; kayalıkların altına gizlenmiş vaziyette 9 bin 174 adet 12.7 mm çapında uçaksavar mermisi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile ilk yardım malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.