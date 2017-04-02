İstanbul'da yaşamını yitiren Türk sinemasının "Güdük Necmi'si 79 yaşındaki Halit Akçatepe'nin Bodrum'da çekilen son fotoğraflarını kızı Ebru Akçatepe instagram sayfasından paylaşıp, son günlerini anlattı. Gündoğan Tatil Sitesi'nde çekilen fotoğraflar, "usta'nın son anıları olarak hatıralarda kaldı.

Önceki gün İstanbul'da kalp krizinden ölen ve bugün son yolculuğuna uğurlanacak Türk sinemasının usta oyuncularından Halit Akçatepe'nin son fotoğrafları Bodrum'dan çıktı. Sanatçının Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ndeki tatil sitesindeki yazlığında komşuları, torunları, kızı ile birlikte bahçede çekilen son fotoğrafları kızı Ebru Akçatepe tarafından instagramda paylaşıldı. Ebru Akçatepe, fotoğrafların altına "Seni yürekten seven milyonlarca hayranını, hafızalardan silinmeyecek, sinemada iz bırakan onlarca filmini, tiyatro ustalığını, gerçek ve güzel dostluklarını, Akçatepe Sanat Okulunu, seni çok seven evlatlarını ve torunlarını sığdırdın sen. Tüm sanat hayatın boyunca kendini sadece sanata ve halka adadın. Canım babam! Kalbi sevgi dolu babam" notunu düştü.