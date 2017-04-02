SON DAKİKACUMHURBAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI

HALİT AKÇATEPE'NİN SON FOTOĞRAFLARI

Halit Akçatepe'nin son fotoğrafları

Usta oyuncu Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe babasının son fotoğraflarını paylaştı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul'da yaşamını yitiren Türk sinemasının "Güdük Necmi'si 79 yaşındaki Halit Akçatepe'nin Bodrum'da çekilen son fotoğraflarını kızı Ebru Akçatepe instagram sayfasından paylaşıp, son günlerini anlattı. Gündoğan Tatil Sitesi'nde çekilen fotoğraflar, "usta'nın son anıları olarak hatıralarda kaldı.

Önceki gün İstanbul'da kalp krizinden ölen ve bugün son yolculuğuna uğurlanacak Türk sinemasının usta oyuncularından Halit Akçatepe'nin son fotoğrafları Bodrum'dan çıktı. Sanatçının Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ndeki tatil sitesindeki yazlığında komşuları, torunları, kızı ile birlikte bahçede çekilen son fotoğrafları kızı Ebru Akçatepe tarafından instagramda paylaşıldı. Ebru Akçatepe, fotoğrafların altına "Seni yürekten seven milyonlarca hayranını, hafızalardan silinmeyecek, sinemada iz bırakan onlarca filmini, tiyatro ustalığını, gerçek ve güzel dostluklarını, Akçatepe Sanat Okulunu, seni çok seven evlatlarını ve torunlarını sığdırdın sen. Tüm sanat hayatın boyunca kendini sadece sanata ve halka adadın. Canım babam! Kalbi sevgi dolu babam" notunu düştü.

1427
Haberin fotoğrafları diğer sayfalarda  1 2 3 4 
-
'Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar''Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar'
Porno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattıPorno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattı
Michael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweetiMichael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweeti
Vatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisiVatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisi
Erdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğduErdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğdu
Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...
Hamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözlerHamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözler
Demet öğretmenin organları 5 hastaya umut olduDemet öğretmenin organları 5 hastaya umut oldu
Datça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdıDatça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS