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HASTALARINA ÖRNEK OLMAK İÇİN 50 KİLO VERDİ !

Hastalarına örnek olmak için 50 kilo verdi !

Üniversite son sınıftayken staj başvurularından kilosu nedneiyle olumlu yanıt alamayan diyetisyen Meltem Baburcan hastalarına örnek oldu.

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Üniversite son sınıftayken staj başvurularından kiloları nedeniyle olumsuz yanıt alan diyetisyen Meltem Baburcan, bir buçuk yılda 50 kilo vererek, kilo sorunu olan hastalarına örnek oldu. Baburcan: "Bir buçuk yılda 110 kilodan 60 kiloya düştüm. Hastalarıma iyi bir rol model olmak için kilo verme kararı aldım. Onlara bunu başarabileceklerini göstermek istiyorum. Aynı zamanda mesleki olarak da inançlarını kazanmak istiyorum. Çünkü sürekli onların gözü önündeyim" "Hastalarımla ilgilenirken onları daha iyi anladığımı düşünüyorum. Çünkü ben obezitenin çocukluğunu, ergenliğini, yetişkinliğini, her halini biliyorum"

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Aksaray'da, yaptığı  işle görünümünün tutarlı olması için bir buçuk yılda 110 kilodan 60 kiloya düşen  diyetisyen Meltem Baburcan, fazla kilolarından kurtulmak için kendisine gelen  hastalara kısa sürede neler başarabileceklerini tecrübesi ile gösteriyor.

Çocukluğundan beri obezite sorunu yaşayan Baburcan (25), 2010 yılında  İstanbul Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı.

Üniversite 4. sınıfta bölümüyle ilgili staj yapmak için başvurduğu  birçok yerden kilolarından ötürü olumsuz yanıt alan Baburcan, zayıflama kararı  aldı. Bir buçuk yılda 50 kilo vermeyi başaran Baburcan, 2 yıldır diyetisyen  olarak çalıştığı özel bir hastanede kilo sorunu yaşayan hastaları motive etmek  için örnek olarak kendisini gösteriyor.

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"Meslektaşlarınız bile ön yargı ile yaklaşıyor"

Baburcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezite tedavisinde moral  ve motivasyonun önemli olduğunu söyledi.

Kilo vermeye üniversite son sınıfta başladığını ve şu an çok mutlu  olduğunu ifade eden Baburcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Staj yapmak için yer ararken çok zorlandım. Özel hastaneler kabul  etmek istemediler. Halbuki derslerde bir sıkıntım yoktu. Mesleki olarak da çok  istekliydim. Ama görsel olarak inandırıcı olmayınca kendi meslektaşlarınız bile  size ön yargı ile yaklaşıyor. Bu ön yargıyı kırmak istedim. Değişen şey sadece  benim görüntüm. Düşüncelerim, beynim, bilgilerim aynı. Sadece görüntümün  değişmesi bile insanlar üzerinde çok büyük fark yarattı."

Baburcan, hastalar üzerinde olumlu etki oluşturmak için zayıflama  kararı aldığını belirterek, "Bir buçuk yılda 110 kilodan 60 kiloya düştüm.  Hastalarıma iyi bir rol model olmak için kilo verme kararı aldım. Onlara bunu  başarabileceklerini göstermek istiyorum. Aynı zamanda mesleki olarak da  inançlarını kazanmak istiyorum. Çünkü sürekli onların gözü önündeyim." dedi.

"Hayal kırıklıklarını çok net anlayabiliyorum"

Kendisi gibi kilo sorunu yaşayan hastaların psikolojisini çok iyi  anladığını vurgulayan Baburcan, şöyle devam etti:

"Hastalarımla ilgilenirken onları daha iyi anladığımı düşünüyorum.  Çünkü ben obezitenin çocukluğunu, ergenliğini, yetişkinliğini, her halini  biliyorum. Hastalarımın yaşadığı hayal kırıklıklarını çok net anlayabiliyorum.  Onların beslenme alışkanlıklarını değiştirirken ne kadar zorlandıklarını tahmin  edebiliyorum. Bu noktada hastalarıma elimden geldiğince hem bilimsel anlamda hem  de moral anlamında destek vermeye çalışıyorum."

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"Hangi diyet uygunsa onu tavsiye ediyor"

Hastalardan Sefa Bilgilioğlu da daha önce kilo problemi yaşadığını ve  Baburcan'la tanıştıktan sonra zayıflamaya başladığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Meltem Hanım daha önce ciddi anlamda kiloluymuş. Onun bu sorunu  yenmeyi başardığını odasının duvarlarına astığı fotoğraflardan gördük. Bizi daha  iyi anlayacağını düşündük. İnsanlarda diyet, rejim denildiği zaman ister istemez  bir korku oluşuyor. Meltem Hanım bunu daha önce başarmış bir insan olarak bizi  daha iyi anlıyor. Ben 2 aydır geliyorum ve ciddi anlamda kilo verdim, vermeye de  devam ediyorum. Ezber diyetlerden çok, bize hangi diyet uygunsa onu tavsiye  ediyor."

AA
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