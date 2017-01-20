Havuzdaki kadınların üzerine düştü

Sakarya’nın Taraklı İlçesi’nde bulunan termal tesislerde havuzda yüzen kadınların üzerine tavandaki alçıpanlar düştü. Yaralanan 6 kadın tedavi hastanede altına alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında Taraklı Yenigün Mahallesi Yeni Camii Bulvarı’nda bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Kadınların yüzdüğü havuz bölümünde tavanda bulunan alçıpanlar koptu. Bu sırada havuzda yüzen 6 kadın alçıpanların üstlerine düşmesi sonucu yaralandı. Meral Gümüş, Merve Ekmen, Mehtap Ekmel, Duygu Bağcu, Hatice Tetik ve Nebiye Aksal, ambulanslarla Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların yakınlarını tesisteki diğer kişiler sakinleştirdi. Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.