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HAYAT KADINLARI HASTALIKLI ÇIKTI, İLÇE AYAĞA KALKTI !

Hayat kadınları hastalıklı çıktı, ilçe ayağa kalktı !

Uşak'ın Banaz ilçesinde fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kadında frengi tespit edildi.

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Uşak'ın Banaz ilçesinde geçen gün yapılan fuhuş operasyonun ardından şok eden bir gelişme yaşındı. Sınır dışı edilecek olan 3 kadında frengi (Sifilis) tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Banaz'da geçen gün yapılan fuhuş operasyonun ardından gözaltına alınan ve sınır dışı edilmek üzere Yabancı Büro Amirliğine getirilen Gürcistan uyruklu I.E., N.C. ve L.D. isimli hayat kadınlarına sağlık kontrolü yapıldı. Yapılan sağlık tetkiklerinde 3 kadında da frengi (Sifilis) tespit edildi.

Emniyette işlemeleri tamamlanan hayat kadınları sınır dışı edilirken, Banaz ilçesinde ve çevresinde bu kadınlarla ilişkiye girenlerin acil şekilde sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Olay geçtiğimiz gün Banaz ilçesinde R.A. isimli şahısın, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı, yer temin ettiği ve aracılık yaptığı iddiasıyla ikametine yapılan baskınla gündeme gelmişti. Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu I.E., N.C. ve L.D. isimli hayat kadınları sınır dışı edilmek üzere Yabancı Büro Amirliğine teslim edilirken, R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Frengi (Sifilis) Nedir?

Genellikle cinsel ilişkiyle bulaşan, sağaltım yoluna gidilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara yol açan ve soydan soya geçebilen ciddi bir hastalık.

İHA
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