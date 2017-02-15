Hırsızlar hayvanat bahçesinden penguen çaldı

Almanya'nın Mannheim kentinde gerçekleşen bir hırsızlık vakası, ülkenin gündemine oturdu. Olayın bu kadar ilgi görmesinin nedeni çalınanın çok olağan dışı olması. Kentteki hayvanat bahçesinden bir "Humboldt pengueni" çalındı.



Bakıcıları, penguenin yokluğunu hayvanat bahçesindeki rutin sayım sırasında farketti. Her yer arandı, ancak penguen bulunamadı. Humboldt pengueninin kaçtığına dair bir ize de rastlanmadı. Bu nedenle penguenin çalındığı sonucuna varıldı.



Alman polisi, 50 santimetre boyunda ve 5 kilo ağırlığındaki pengueni bulmak için seferber oldu. Ellerindeki tek ipucuysa penguenin kanadında 53 yazılı bir çip bulunması. Polis, "Elimizde hiç kanıt yok. Bir olasılık penguenin vahşi bir hayvan tarafından götürülmüş olması" açıklamasını yaptı.



Bakıcıları, özel bir diyetle beslenen ve yaşam koşullarına uygun hazırlanan bir ortamda bakılan penguenin, dışarda yaşamayacağı uyarısında bulunuyor.



Mannheim polisi twitter'dan çağrı yaparak kayıp hayvanın arandığı duyurusunu paylaştı.