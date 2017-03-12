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HOLLANDA'DAN İLK AÇIKLAMA

Hollanda'dan ilk açıklama

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Rotterdam’da konuşma yapmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izinlerinin iptal edilmesinin ardından öğleden sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Almanya’dan Hollanda’ya doğru kara yoluyla yola çıktığı, Hollanda basınında geniş yer buldu.

Haberin duyulmasından sonra Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb, bir açıklama yaparak Sayın Bakanın gelişine hazırlıklı olduklarını hatta Belçika makamlarıyla da irtibat halinde konvoyun hangi istikametten geldiğini tespit etmeye çalıştıklarını, eğer Sayın Bakanın gerekli diplomatik belgeleri varsa Konsolosluk binasına gitmesine izin vereceklerini ama onun dışında kimsenin Konsolosluğun bulunduğu sokağa girmesine fırsat tanımayacaklarını ve hatta gerekirse Rotterdam’daki Konsolosluk binası ve Başkonsolosun konutu civarında “Noodbevel” ilan edeceklerini ifade etti.

“Noodbevel” Hollanda yasalarına göre belediye başkanlarının ve valilerin, şehirlerinde “İsyan, huzursuzluk, felaket gibi durumlar yaşanması veya bu tarz durumların yaşanması yönünde ciddi bir endişe olması” halinde ilan edebildikleri olağanüstü duruma verilen isim. Noodbevel’in ihlal edilmesi Hollanda yasalarına göre suç tanımına giriyor.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Rotterdam Belediyesi Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu civarında Noodbevel’i ilan etti.

Kaya’nın Rotterdam’a gelmesi hakkında Hollanda Başbakanı Rutte de bir açıklama yaparak, “Türk bakanların Hollanda’ya gelmesi yasak değildir. Biz sadece onların Türk bir gruba konuşma yapmasını istemiyoruz. Burada bir konuşma yapmaya niyetleniyor gibi gözüküyor. Bizim görüşümüze göre bu akşam bunu yapamaz. Konuyu yakından takip ediyoruz ve bir çözüme kavuşturacağız. Nasıl olacağını şu anda söyleyemem” ifadelerini kullandı. 

İHA
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