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HRANT DİNK CİNAYETİNDE 8 TUTUKLAMA

Hrant Dink cinayetinde 8 tutuklama

Hrant Dink cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

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Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında gazeteci, emniyet ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu 8 şüpheli, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından tutuklandı

AA
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