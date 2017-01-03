YEREL HABERLER
Gaziantep Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İNTERNETTE ''REİNA GİBİ TARAYACAĞIM'' DEYİNCE...

İnternette ''Reina gibi tarayacağım'' deyince...

Gaziantep'te periscope yayını yapan bir kişi, ''Reina gibi bir kafeyi tarayacağını'' söyleyince gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Gaizantep'te bir kafede internet programı periscope üzerinden yayın yaparak, Reina gibi Gaziantep'te bir kafeyi tarayacağını söyleyen İlker G., polis tarafından gözaltına alındı. İlker G. gözaltına alınması sırasında, olayı öğrenen bazı vatandaşların saldırısına uğradı.

Olay, gece geç saatlerde İbrahimli Mahallesi'nde bulunan bir otelin alt katındaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, İlker G. sosyal medya sitesi periscope üzerinden canlı yayın yaptı ve "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" paylaşımında bulundu. Yayını fark eden bazı kişilerin durumu polise ihbar etmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra İlker G.'nin bulunduğu adresi saptadı. Harekete geçen sivil polis ekipleri gittikleri kafede İlker G.'yi gözaltına aldı. Bu sırada kafede bulunanlar gözaltına alınma nedenini öğrenince İlker G.'ye hakaret edip tekme ve tokatla saldırdı.

Polis, üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmayan İlker G.'yi Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yapılan araştırmada terör bağlantısına da rastlanmayan İlker G.'nin sorgusu sürüyor.

DHA
913
Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildiBarbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildi
Kırgızistan'dan açıklama geldiKırgızistan'dan açıklama geldi
Refaketçi kadına tecavüze kalktıRefaketçi kadına tecavüze kalktı
Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!
İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisiİstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi
Reina saldırganı ihbarı ! Polis alarma geçtiReina saldırganı ihbarı ! Polis alarma geçti
Trump: "Başkalarının bilmediklerini biliyorum"Trump: "Başkalarının bilmediklerini biliyorum"
İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN !İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN !
Reina saldırısını yapan terörist böyle kaçmışReina saldırısını yapan terörist böyle kaçmış
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS