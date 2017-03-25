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IRAK KARANLIĞA GÖMÜLDÜ! SEBEP İRAN

Irak karanlığa gömüldü! Sebep İran

İran, biriken borcundan dolayı Irak'a verdiği elektriği kesti.

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İran, biriken borcundan dolayı Irak'a verdiği elektriği tamamen kestiği belirtildi.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab Muderis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İran, Irak'ın biriken, yaklaşık 1 milyar dolarlık, borcundan dolayı 5 ana hatla verdiği bin 200 megavat elektriği tamamen kesti." ifadelerini kullandı.

Elektriğin tamamen kesilmemesi için Irak Maliye Bakanlığıyla görüştüklerini belirten Muderis, "İran'a daha önce 100 milyon dolarlık borç ödemesi yapıldı. Ancak biriken borç için herhangi bir kaynak temin edilmedi." dedi.

AA
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