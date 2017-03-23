İran'dan ''çifte standart'' tepkisi

İran, İngiltere'nin başkenti Londra'da dün gerçekleşen terör saldırısı kınayarak, Batılı ülkeleri terörizm ile mücadelede çifte standart uygulamakla eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Batının uluslararası ve bölgesel bazda terörizmle mücadelede göstermelik, etkisiz koalisyonları ve çifte standart uygulamaları devam ettiği sürece hiç bir ülke kendini terör saldırılarının dışında tutamayacak" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, terörizmle mücadele için uluslararası geniş kapsamlı ortak bir işbirliği ve ittifak oluşturulması çağrısında bulundu.