İran’dan Türkiye’ye sert sözler

Resmi nitelikli İran Gazetesi’ne konuşan Zarif, Münih Güvenlik Konferansı’nda Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrailli yetkililerin İran hakkında kullandığı söylemlere sert bir dille tepki gösterdi.

Zarif, “Biz bölgedeki sorunların çözümü için işbirliğinden bahsederken birileri çelme atıyor. Çelme atmak güçlülerin işi değil. Bölgede başarılı olamayanlar Trump’ın politikalarına yön vermek amacıyla yaygara koparmaktalar. İsrail bunu yapsa anlarız da komşularımızın böylesi bir tavır içinde olmasını beklemiyorduk.” dedi.

“DARBE GECESİ SABAHA KADAR UYUMADIK”

Bakan Zarif, “Türkiye hükümetindeki dostlarımız İran’ı mezhepçilikle suçluyorlar. Onlar, acaba Şii olmayan hükümetleri için darbe gecesi sabaha kadar uyumadığımızı hatırlamıyor mu? Sevgi saygı içinde olanlara karşı kadir bilmezler” diye konuştu.

Zarif, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın bölgenin etkin iki gücü olsa da bölge politikalarının çıkmaza girdiğini ileri sürdü.

NELER YAŞANDI?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta Bahreyn temasları sırasında İran'ın, Irak ve Suriye'de “Pers milliyetçiliği” politikası izlediğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Münih ziyaretinde “İran Suriye ve Irak'ı Şii yapmak istiyor” demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi Pazartesi günü İran'a yönelik Türkiye'den yapılan açıklamalara tepki göstererek, “Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz; ancak, sabrımızın da bir sınırı var” demişti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ardından “İran'ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir” açıklaması gelmişti.