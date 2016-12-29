İrfan Meclisi'nde toplumu kenetleyen güçlü bağlar anlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan konferansta İslam âleminin birbirine eskisinden daha çok bağlanması gerektiğini ifade eden Hacımüftüoğlu, birlik ve beraberlik halinde daha gülü bir toplum olunabileceğini ifade etti.

Kuran’ı Kerim’den ayet ve hadislerden örnekler vererek konuşmasını güçlendiren Hacımüftüoğlu, Kuran’ı Kerim’in tüm topluma indirildiğini söyledi. Hacımüftüoğlu, “Unutmayın, Kuran’ı Kerim bize 4-5 kardeşlikten söz eder, evrensel bir kardeşlikten söz eder. Amerika’sı, Rusya’sı, Japonya’sı, Müslüman olan olmayan, herkese hitap eder. Sizin başlangıcınız bir erkek ile bir dişidendir. Yani Âdem ile Havva’dandır. Bugün Âdem ailesi 7 milyara çıktı. Ben Âdem ailesi diyorum, neden? Çünkü Allah bana böyle bildiriyor. Tüm kabileler, devletler, şubeler bunların hepsi birbirlerini tanıması için ayrı olmuş. Ama hepsi de neticede insanoğlu. Aralarında fark yoktur. Ama Allah çok kendisini tanıyan, ibadet eden, emir ve yasaklarını uygulayanı sever. O insan ile diğeri arasında bir tercih koyar. Bizi birbirimize bağlayan, kenetleyen imandır” ifadelerini kullandı.

Bir Müslümanın insan öldüremeyeceğini, bugün ülke olarak sadece düşmanın şerrinden korunmak için yapılan bir savunma olduğunu aktaran Nusrullah Hacımüftüoğlu, “Biz insan öldüremeyiz. Çünkü Allah bizi kardeş olarak yarattı. Sadece inananlar kardeştir” dedi.

GAZİANTEP KARDEŞLERİNİ BAĞIRLARINA BASTI

Gaziantep’in insanlık ve kardeşlik açısından çok önemli bir misyon üstlendiğini aktaran Hacımüftüoğlu, “Bu bakımdan ben Gaziantep’i ve Belediyelerimizi tebrik ediyorum. Misafirlere sahip çıkması, onları bağrına basması çok önemli. Devletimiz ve insanlarımız evlerini açtılar, bunlar çok güzel dayanışmalar. 3 milyon insan kitlesi ülkemizde barınıyor. Belki her istediğini karşılayamayabiliriz. Ama en azından bu insanları burada kimse öldürmüyor. Ensar–Muhacir misali, bu insanlara evinizi açmanız çok önemli” diye konuştu.

İl Müftüsü Ahmet Çelik’in de katıldığı konferans sonrası Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, katkılarından dolayı Nusrullah Hacımüftüoğlu’na plaket ve Gaziantep’e has bakır hediye etti.