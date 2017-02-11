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İSMET YILMAZ: İKİLİ EĞİTİME SON VERECEĞİZ

İsmet Yılmaz: İkili eğitime son vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde daha iyi eğitim verebilmek için okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. İkili eğitime son vereceğiz" dedi

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Kütahya'da eğitim politikasıyla ilgili konuştu.

"Hâlâ yapmamız gerekenlerin olduğunu da biliyoruz. Eksikliklerin farkındayız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksikliklerimizi de gidereceğiz. Ve her zaman kaliteli bir eğitim vermek bizlerin değişmez hedefi olacaktır. Önümüzdeki dönemde daha iyi eğitim verebilmek için okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. İkili eğitime son vereceğiz. Türkiye'de 77 bin derslik okul ihtiyacımız var ve bunları yaparaktan ikili eğitimi de ortadan kaldıracağız. Niye yapıyoruz kaliteli eğitim için yapıyoruz. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin başarısı araştırmalarla sabittir diğer çocuklardan daha başarılı. Daha başarılı olabilmek için ikili eğitimi ortadan kaldırmak daha başarı için okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmemiz lazım. Daha iyi bir gelecek bizleri bekliyor. Yarınlarımız bugünlerden daha güzel olacak bundan hiç şüpheniz olmasın. Daha iyi bir gelecek için daha iyi bir yönetim sistemine sahip olmamız gerektiği tartışmasızdır. Şimdi önümüzde çok iyi bir fırsat var daha iyi bir yönetim için 2007 yılında başlatılan anayasa değişikliğinin tamamlanması gerekir. "

"Bu sistemde istikrar gelecek, hiç şüpheniz olmasın"

Yeni sistemle Türkiye'nin daha istikrarlı olacağını söyleyen İsmet Yılmaz, "Bu sistemde istikrar gelecek. Bundan hiç şüpheniz olmasınn. Seçim sandığı kurulduğu, netice alındığının ertesi gün bu ülkeyi kimin yöneteceğini bileceksiniz ve ne kadar sürede kalacak? 5 yıl kalacak. Bununla birlikte istikrar gelecek mi? Evet gelecek. En büyük kazanımımız nedir? İstikrar. Hiç kimsenin itirazı var mı? Yok. İkincisi bu sistem kesinlikle uzlaşmayı getirecektir. Niçin uzlaşmayı getirecektir? Parti olarak seçime girersin yüzde 30, yüzde 40 oy alırsınız. Hükümeti kurabilir misiniz? Kuramaz mısınız? Kiminle kuracaksınız? Ancak yüzde 50 oy aldığınızda. İşte o zaman alabilmek için de mutlaka başka partilerle uzlaşma aramak zorundasınız. Ak Parti yüzde 49,5 oy aldık. Ama yetmez. Ne yapmak lazım? Ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerlerine yakın bir duruş göstermemiz lazım, ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İşte bu yüzde 50'den fazla oy gerekliliği toplumda uzlaşmayı getirecektir" diye konuştu.

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