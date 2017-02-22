İsrail'den kritik bir hamle daha: Suriye'yi vurdu

Saldırıların hedefinde Lübnan sınırındaki Kalamun Dağları yakınında konuşlu Suriye askerlerinin olduğu belirtildi.
Al Masdar'ın Suriye ordusundaki kaynaklarından edindiği bilgiye göre İsrail uçağı Lübnan üzerinden uçtuktan sonra Suriye'ye geçti
İsrail uçakları gece boyunca Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalına saldırı düzenledi.
Saldırıların hedefinde Lübnan sınırındaki Kalamun Dağları yakınında konuşlu Suriye askerlerinin olduğu belirtildi.
Al Masdar'ın Suriye ordusundaki kaynaklarından edindiği bilgiye göre İsrail uçağı Lübnan üzerinden uçtuktan sonra Suriye'ye geçti