  • GENAR son anket sonuçlarını açıkladı
  • CHP'li Gürsoy: ''PKK referandumda ''Evet'' diyecek''
  • 13 yaşındaki hırsız 7 aylık hamile çıktı
  • Darbenin kilit isimleri mahkemede birbirine girdi
  • Okullarda 3 yeni yabancı dil öğretilecek

İSRAİL'DEN KRİTİK BİR HAMLE DAHA: SURİYE'Yİ VURDU

İsrail'den kritik bir hamle daha: Suriye'yi vurdu

İsrail uçakları gece boyunca Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalına saldırı düzenledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Saldırıların hedefinde Lübnan sınırındaki Kalamun Dağları yakınında konuşlu Suriye askerlerinin olduğu belirtildi.

Al Masdar'ın Suriye ordusundaki kaynaklarından edindiği bilgiye göre İsrail uçağı Lübnan üzerinden uçtuktan sonra Suriye'ye geçti

351
-
Yüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldüYüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldü
Bahçeli'den Ak Parti'ye idam restiBahçeli'den Ak Parti'ye idam resti
Kılıçdaroğlu hükümete yüklendiKılıçdaroğlu hükümete yüklendi
SAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyorSAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyor
HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASIHDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASI
Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?
Akşener'den Bahçeli'ye anında cevapAkşener'den Bahçeli'ye anında cevap
''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezasıAdana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezası
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS