  • Adil Gür: ''Referandumun sonucunu onlar belirleyecek''
  • Kamu ve bankalarda 500 bin kişiye iş müjdesi
  • Referandum sonrası MHP'li Bakan iddiası
  • ''Türk'ün intikamı'' paylaşımına tepki yağıyor
  • Üvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulundu
YEREL HABERLER
Diyarbakır Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İSTANBUL'U KANA BULAYACAKLARDI !

İstanbul'u kana bulayacaklardı !

Diyarbakır'da C4 tipi patlayıcdan daha güçlü 89 adet PETN tipi patlayıcı ele geçirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda RDX ve C4 tipi patlayıcılardan daha güçlü 89 adet PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların yüklendiği kamyonun İstanbul'a gideceği ve ele geçirilen miktarın 20 bombalı araç saldırısında kullanılabileceği öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda kentte faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Atölyede bir kamyona yüklenen bazalarda kaçakçılığa müessir malzemelerin olduğuna yönelik alınan bilgiler neticesinde yapılan aramada 40 adet baza içerisinde bantlara sarılı halde 89 adet ve toplam 80 kilogram PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. PETN tipi patlayıcının RDX ve C4 tipi patlayıcıdan daha güçlü olduğu öğrenilirken, kamyonun İstanbul'a gideceği tespit edildi. Yapılan aramada ayrıca, 4 adet el bombası, 6 adet el yapımı elektrikli patlatma kapsülü, 2 adet alıcısı ve vericisi bulunan anahtar sistemi, 1 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 2 adet pil ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yakalanan 10 şüpheli şahıstan 4'ü gözaltına alındı. Yapılan sorguda patlayıcının sevk edileceği İstanbul'daki irtibatları da deşifre edilerek İstanbul Emniyeti bilgilendirildi.

Ele geçirilen patlayıcılar İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilenirken, patlayıcının bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ve 20 bombalı araç saldırısında kullanılabileceği öğrenildi.

İstanbul'u kana bulayacaklardı !

İHA
601
-
Kocası "Yaşlandın, yavaşladın" deyince...Kocası "Yaşlandın, yavaşladın" deyince...
''Yasak aşk'' cinayetinde karı koca tutuklandı''Yasak aşk'' cinayetinde karı koca tutuklandı
Erdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendiErdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendi
Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !
MHP'li isme büyük şok ! İptal edildiMHP'li isme büyük şok ! İptal edildi
Bakan Özlü'den diktatörlük açıklamasıBakan Özlü'den diktatörlük açıklaması
Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...
Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !
Alışveriş merkezinde büyük panikAlışveriş merkezinde büyük panik
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS