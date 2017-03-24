İşte Hollanda krizinin referanduma etkisi

İngiliz Financial Times gazetesi, Konya'daki referandum atmosferiyle ilgili yayımlandığı haberinde, kentte çoğunluğun oylamada evet vereceğini ancak AK Parti seçmenleri arasında da kararsızların olduğunu yazdı. FT'ye göre bununla birlikte Hollanda krizi, bazı kararsızların evet oyuna yönelmesine neden oldu.

Gazetenin muhabiri Laura Pitel, kentte görüştüğü AK Parti seçmenlerinin büyük bölümünün evet oyu vereceğini söylediğini yazıyor. Pitel, bu kesime, hükümetin bazı politikalarını eleştirmekle birlikte AKP dışında herhangi bir alternatif göremeyenlerin de dahil olduğunu belirtiyor. Haberde, gazeteye konuşan 18 AK Parti destekçisinden 13'ü 'evet' oyu verme eğiliminde

FT, bu kişilerden bazılarının daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu söylediğini aktarıyor.

AVRUPA'YA KARŞI KOYABİLEN BİRİNE İHTİYACIMIZ VAR

Gazete, Hollanda'yla yaşanan gerilim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya yönelik sert eleştirilerinin AK Parti seçmenlerini etkilediğini belirtiyor.

Bu seçmenler arasında yer alan 27 yaşındaki Emine gazeteye şunları söyledi:

"Partinin içine girdiği yönden rahatsız olduğum için hayır diyecektim. Cumhurbaşkanı'nın bir sultan gibi davrandığını söyleyenlere katılıyorum. Ancak Hollanda'yla yaşanan bu kavgayı görmek fikrimi değiştirdi. Avrupa'nın bize nasıl davrandığını göz önünde tutarsak, belki de onlara karşı koyabilen birine ihtiyacımız var."

Mehtap adlı AK Parti seçmeni bir temizlik işçisi kadın ise, gazeteye, AK Parti'nin ülkeye hizmetlerini olumlamakla birlikte hayır vereceğini belirterek, "Evin tapusunun sadece kocanızın adına olmasını istemezsiniz. Neden bunu ülke için isteyesiniz?" dediğini aktardı.