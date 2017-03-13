  • 7 firmanın referandum anketi sonuçları
  • Bakan Canikli açıkladı: ''Boğaz köprülerine ortak gelebilir''
  • TÜRKİYE'DEN FLAŞ HAMLE ! HOLLANDA'YA İKİ NOTA VERDİK
  • Halaçoğlu: ''İstifa etme dedi, ihraç ettirdi''
  • ''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''

AK PARTİLİ VEKİL: ALMANYA VE HOLLANDA'YA TEŞEKKÜR ETMELİYİZ

AK Partili vekil: Almanya ve Hollanda'ya teşekkür etmeliyiz

AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Almanya ve Hollanda ile yaşanan krizin ''evet'' oylarına katkı yaptığını söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Almanya ve Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından “Almanya'ya Hollanda'ya hep kızmayalım. Belki azıcık teşekkür de etmeliyiz. Evet oylarına en az iki puan katkı yaptılar” dedi.

A Haber’deki “Kadraj” programına katilan AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık şöyle konuştu:  "Bu Almanlara Hollandalılara kızmayalım, belki azıcık teşekkür de etmemiz gerekiyor. Bizim evet  oylarına en az iki puan katkı yaptılar böylece. Buna emin olabilirseniz. Bir eski emekli siyasi danışman olarak danışman ve araştırmacı olarak size katiyetle söyleyebilirim ki hem Avrupa'daki vatandaşlarımızın oylarında belirli hatırı sayılır bir artışa sebep olacak hem de asıl Türkiye'nin içerisinde hem kararsız hem de hatta bir miktar hayırcı seçmenin çok ciddi şekilde etkilenmesine yol olacak bu olaylar."

1705
-
Danimarka'dan Yıldırım'a erteleme teklifi !Danimarka'dan Yıldırım'a erteleme teklifi !
KILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALINKILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALIN
Hollanda'yı böyle protesto ettilerHollanda'yı böyle protesto ettiler
DEAŞ'tan bubi tuzağı !DEAŞ'tan bubi tuzağı !
İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda-Türkiye yorumuİngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda-Türkiye yorumu
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZBAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZ
Hollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdıHollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdı
Damat traşı olurken yakalandı !Damat traşı olurken yakalandı !
Cumhurbaşkanı: ''Atlarıyla itleriyle saldırdılar''Cumhurbaşkanı: ''Atlarıyla itleriyle saldırdılar''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS