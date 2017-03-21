İşte Rusya'nın gizli Türkiye planı

Rusya ile Türkiye’nin yaş meyve ve sebzedeki ihracat çekişmesi sürerken, Rusya’nın domates planı ortaya çıktı. Kendi ürününü yetiştirmek isteyen Rusya, bu amaçla Türkiye’de bir tarım şirketi kurmak istiyor. Rusya, böylece domates ve salatalık başta olmak üzere tarımsal ürünlerde gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Rusya, bu planını iki ülke heyetlerinin yaptığı teknik görüşmelerde gündeme getirdi. Rus tarım şirketi, üretemediği ürünleri de üreticiden doğrudan satın alarak ülkesine gönderecek. Rusya, böylece aracıları da devreden çıkararak daha uygun fiyatla ürün elde etmeyi hedefliyor.