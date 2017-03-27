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İSVİÇRE, SKANDAL ERDOĞAN PANKARTI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsviçre, skandal Erdoğan pankartı için harekete geçti

İsviçre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan silahlı pankart ile ilgili soruşturma başlattı.

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Başkent Bern'de düzenlenen ve aralarında terör örgütleri yanlılarının da katıldığı mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başına silah dayalı halde gösteren ve "Erdoğan'ı kendi silahıyla öldürün" ibaresinin bulunduğu skandal pankart hakkında Bern-Mittelland Savcılığı soruşturma başlattı. Bern Kantonu Polis Sözcüsü Dominik Jäggi, soruşturmanın "Alenen suça ve şiddete çağrı" çerçevesinde başlatıldığını söyledi.

Polisin söz konusu pankartı dünkü miting esnasında tespit ettiğini ve derhal işlem başlatıldığını kaydeden Jäggi, pankart nedeniyle şu ana kadar gözaltı işlemi olmadığını belirtti.

Bern Belediye de devrede

Öte yandan İsviçre basınına yansıyan haberlere göre, Bern belediyesi de mitingle ilgili soruşturma açılması için ayrıca harekete geçti. Bern güvenlik müdürü Reto Nause, mitingle ilgili izin koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle de soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Türkiye'den söz konusu pankarta yoğun tepki gösterilmiş, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, derhal adli tedbirler alınması istenmişti.

DHA
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