İTALYA'DAKİ ÇIĞ FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ

İtalya'daki çığ felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi

İtalya'nın orta kesiminde meydana gelen depremlerin ardından bölgede düşen çığın altında kalan otel enkazından 7 kişinin daha cesedi çıkarılırken, ölü sayısı 14'e yükseldi.

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Çığ düşen Hotel Rigopiano enkazında kayıp kişileri bulmak üzere 6. gününe girilen arama-kurtarma çalışmalarında, dün akşamdan bu yana otel enkazında 7 kişinin daha cesedine ulaşıldı ve otelde hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e çıktı.

Cuma, cumartesi ve pazar günü yapılan çalışmalarda olayın üzerinden uzun süre geçmesine karşın enkazdan 11 kişi sağ olarak çıkarılmıştı.

Bu arada, Il Messaggero gazetesi de bugünkü sayısında felakete ilişkin savcılık soruşturmasına yer verdi. Gazetenin manşetinde yer alan haberde, Rigopiano Oteli’nin daha önce o bölgeye düşen çığ ve kül tabakasıyla dolu zemine inşa edildiği öne sürüldü. Haberde ayrıca çığ ihtimaline karşı, felaketten 4 gün önce yapılan uyarıların görmezden gelindiği iddia edildi.

Başkent Roma'nın yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Gran Sasso Milli Parkı içinde bulunan Hotel Rigopiano'ya, geçen çarşamba günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonra çığ düşmüştü.

AA
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