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KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Elbistan İlçesi Doğan Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 00.53'te meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA
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