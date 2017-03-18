  • Alman istihbaratından inanılmaz FETÖ açıklaması
  • Meral Akşener'in toplantısında kavga çıktı!
  • Erdoğan ''Gazi'' mi olacak ?
  • Gökçek'ten yine çok tartışılacak açıklamalar
  • Bu da CHP'nin referandum anketi

KAPADOKYA YENİDEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kapadokya yeniden beyaza büründü

Kapadokya bölgesinde etkili olan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü, yerli ve yabancı turistler karla kaplı doğal kaya oluşumları arasında fotoğraf çektirdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Peribacaları, kayadan oyma mağara otelleri ve doğal kaya oluşumlarıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, mart ayında kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kapadokya bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, peribacalarının bulunduğu alanlarda güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler, karla kaplı peribacaları arasında gezinti yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Samsun'dan bir grup arkadaşı ile bölgeye gelen Fatma Bilaloğlu, güneşli bir hava beklerken kar sürpriziyle karşılaştığını kaydetti.

Bilaloğlu, "Kapadokya'ya daha önce gelmemiştim, çok beğendim. Aslında kar beklemiyordum, güneşli bir hava olacağını düşünmüyordum ama burası beyazlar içinde de çok güzel görünüyor." dedi.

Beyaza bürünen bölgede fotoğraf çekimi yapan Murat Çopur ise kar yağışıyla Kapadokya'da büyüleyici bir manzara oluştuğunu, karlı Kapadokya'nın keyfini çıkarmak için sabahın ilk ışıklarıyla gezintiye çıktığını söyledi.

kapa2.jpg

Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini gezmek için Antalya’dan gelen Hakan Durgun ise sabah otelin penceresinden bakıp karla kaplanmış peribacalarını gördüğünde şaşkınlık yaşadığını aktardı. Durgun, bölgede iki gündür bulunduğunu ve iki günde iki mevsim yaşadığını dile getirdi. 

AA
181
-
Askerde PKK propagandası !Askerde PKK propagandası !
İçişleri Bakanı: Hadi boğun da görelimİçişleri Bakanı: Hadi boğun da görelim
Papaza cinsel istismar davası !Papaza cinsel istismar davası !
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Söz verdim...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Söz verdim...''
TSK'nın yerli füzesi OMTAS bu yıl teslim edilecekTSK'nın yerli füzesi OMTAS bu yıl teslim edilecek
Trump-Merkel arasında tokalaşma kriziTrump-Merkel arasında tokalaşma krizi
Tedavi edilmediğini söyleyip kendini kestiTedavi edilmediğini söyleyip kendini kesti
BM'de istifa krizi ! O isim istifa ettiBM'de istifa krizi ! O isim istifa etti
Ali Ağaoğlu: ''Damada müebbeti kitledik''Ali Ağaoğlu: ''Damada müebbeti kitledik''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS