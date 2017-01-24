YEREL HABERLER
Isparta \ Gelendost
Diğer İllerSitene Ekle

KENTİ KARIŞTIRAN TECAVÜZ DAVASINDA ŞOK GELİŞME

Kenti karıştıran tecavüz davasında şok gelişme

Isparta'da kayınpederinin tecavüz edip fuhuş yaptırdığı kadının davasında tutuksuz yargılanan 4 sanık için mağdurun avukatı harekete geçti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Isparta’nın Gelendost ilçesinde kayınpederinin tecavüz edip fuhuş yaptırdığı kadının avukatı Muzaffer Demirkılınç, kayınpederin 27 yıl hapis cezası aldığı davada tutuksuz yargılanan 4 sanığın cezalandırılması gerektiğini belirterek kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Gelendost’ta 2 çocuk annesi K.S.’nin, kayınpederi H.H.S.’nin 8 yıldır kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiği, başkalarıyla da birlikte olmaya zorladığı iddiası üzerine açılan dava kısa süre önce sonuçlandı. Tutuklu sanığın ’nitelikli cinsel saldırı’ ve ’fuhşa aracılık etmek’ suçlarından toplam 27 yıl 1 ay hapis ve günlüğü 20 TL’den 22 bin 500 TL adli para cezasına mahkum edildiği davada, tutuksuz sanıklar S.S., İ.T., İ.Ş. ve M.A. ise yeterli ve inandırıcı delil bulunmaması gerekçesiyle beraat etti.

K.S.’nin avukatı Muzaffer Demirkılınç, tutuksuz yargılanan 4 sanığın cezalandırılması gerektiğini belirterek, kararı temyiz edeceklerini açıkladı. Demirkılınç, "Müvekkilim K.S. kısıtlıdır. Akli dengesindeki yetersizlik sebebiyle sanıkların lehine verdiği ifadelere itibar edilemeyeceği için hükme esas teşkil etmez. Davadan dolayı bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve tutuksuz yargılandıkları davadan beraat eden 4 sanığın müvekkilimle cinsi münasebetleri olduğu mahkemece sabit görüldü. Adli Tıp Kurumu raporuna göre bu cinsel münasebetin rıza dahilinde olduğu düşünülerek beraat kararı verilmesi doğru değildir. Bu dava karar bakımından bozulmasa bile usul yönünden bozulacaktır. Zira akıl sağlığı yönünden kısıtlı birinin sanıklar lehine verdiği ifadelere itibar edilemeyeceği kesindir" diye konuştu.

DHA
402
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmıMeteoroloji'den İstanbul için kar alarmı
Rihanna "Nusret" tişörtü giydiRihanna "Nusret" tişörtü giydi
Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?
Selülitleri olay olduSelülitleri olay oldu
Trump'ın korumasıyla ilgili şok iddia !Trump'ın korumasıyla ilgili şok iddia !
ÖSO Esed güçlerinin sınırına dayandıÖSO Esed güçlerinin sınırına dayandı
Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !
Eşinin intihar ettiğini siren sesini duyunca öğrendiEşinin intihar ettiğini siren sesini duyunca öğrendi
Elektrik akımına kapılıp öldüElektrik akımına kapılıp öldü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS