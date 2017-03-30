KHK İLE İHRAÇ EDİLDİĞİ ÜNİVERSİTEYE BÖYLE DÖNECEK

KHK ile ihraç edildiği üniversiteye böyle dönecek

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile ihraç edilen araştırma görevlisi aynı okula "öğrenci" olarak dönmeye hazırlanıyor.

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Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen Araştırma Görevlisi Dr. Cenk Yiğiter, aynı okula bu kez öğrenci olarak dönmeyi hedefliyor.

Hürriyet gazetesinden Gülseven Özkan'ın haberine göre bu amaçla Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) katılan Yiğiter, tüm puan türlerinde 180 barajını aştı. En iyi dereceyi ise YGS-4’te 389.11774 puan ve 21 bin 45 başarı sırasıyla elde etti. 6 Ocak’ta KHK ile ihraç edildiği üniversiteye öğrenci olarak dönmek istediğini söyleyen Yiğiter, şöyle konuştu:

20 YILIM ORADA GEÇTİ

“Sınava hiç çalışmadan 2-3 saat uykuyla katıldım. Şimdi Lisans Yerleştirme Sınavları’nda (LYS) almayı planladığım puanla Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’na öğrenci olarak girmeyi hedefliyorum. Çünkü akademisyen olarak her zaman içeri giremiyoruz, meslektaşlarımızı göremiyoruz. Mezun olarak da her zaman giremiyoruz. Cebeci Kampusu’na 17 yaşında öğrenci olarak girmiştim ve şu an 37 yaşındayım. 20 yılım orada geçti. 1997’de tek tercihle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiştim. ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’ni de tercih edebiliyordum ancak ben Ankara Hukuk’u istiyordum. Şimdi ihraçtan sonra giremediğim kampusa öğrenci olarak girmek için üniversite sınavına katıldım. Bir yandan avukatlık stajıma devam edeceğim diğer yandan kampusta bir bölümü; gazetecilik, çalışma ekonomisi veya bilgisayar öğretmenliğini kazanıp 10-15 yılda eğitimimi tamamlayacağım. Sık sık af çıktığı için atılır, geri döneriz.” 

REKTÖRE MESAJ

Yiğiter, sosyal medya hesabından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’e, “Eğitim Bilimleri Fakültesi bilgisayar öğretmenliği garanti. Cebeci’ye öğrenci kimliği ile gireceğim. Var mı bir planınız?” diye sordu.

Hürriyet
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