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KİEV'DE ŞOK SALDIRI ! SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Kiev'de şok saldırı ! Sokak ortasında öldürüldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski bir Rus milletvekili öldürüldü.

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Kiev'deki bir otel girişinde vurularak öldürülen milletvekilinin, 45 yaşındaki Denis Voronenkov olduğu açıklandı.

Olayda Voronenkov'un koruması dahil, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Geçen sonbaharda şarkıcı eşi Maria Maksakova ile birlikte Ukrayna'ya taşınan Voronenkov, bu ülke vatandaşlığına geçmişti.

AFP, Voronenkov'un Rusya'da yolsuzluk iddiasıyla arandığını bildirdi.

Rus güvenlik servislerinin kendisini rahat bırakmayacağı endişesiyle Ukrayna'ya gitmek zorunda kaldığını savunan Voronenkov, Rusya vatandaşlığından da ayrılmıştı.

ÜNLÜ BİR ŞARKICI OLAN EŞİ MAKSAKOVA DA VEKİLDİ

Almanya doğumlu Rus opera şarkıcısı Maksakova (39) da Rusya'da geçmişte milletvekiliği yapmıştı.

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