Kılıçdaroğlu'ndan Suriyeliler için referandum önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu referandum süreciyle ilgili olarak, "Bana mantıklı gerekçe göster gidip evet oyunu ben de vereyim" dedi. Kılıçdaroğlu, Suriyelilere vatandaşlık meselesi ve Rakka için referanduma gitme çağrısı yaptı.

İşte açıklamalarından satır başları:

Dün İzmir'de belediye başkanımız beraat etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarılarından rahatsızlık duyuyorlardı. Sahte deliller ürettiler. Aziz Kocaoğlu 397 yıl hapis cezasıyla yargılandı ve dün kendisi ve arkadaşları beraat etti. Aziz Kocaoğlu'ndan niye rahatsızlık duyuyorlar? Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu Türkiye Cumhuriyeti devletinin notundan daha iyi. İstanbul'un üçte bir fiyatına İzmir metrosu yapılıyor. Ankara ve İstanbul'u gölgede bırakıyor. Aziz Kocaoğlu'nun bu başarılarından ötürü yargılanması gerekiyordu.

"NEYLE SUÇLANIRSAK SUÇLANALIM..."

Bugün 28 Şubat, bir postmodern darbe yaşanmıştı. Açık ve net söylüyoruz; herkesin görüşüne, inancına, kimliğine saygımız var. Devlet vatandaşına hizmet eder, elinde sopayla vatandaşı dizayn etmez. 28 Şubat'a ne kadar karşıysak 20 Temmuz darbesine de o kadar karşıyız. Biz mağdura sahip çıkıyoruz, FETÖ'cülere değil. 1 milyonu aşkın mağdur ailelere sesleniyorum. Sizin yanınızda olacağız, bizi neyle suçlarlarsa suçlasınlar. İbrahim Kaboğlu, anayasa hukuku hocası. Üniversiteden attılar. Yurtdışına gidip ders veremiyor. Sen pasaportunu alırsan sadece Türkiye'de kalacaksın. Kaboğlu'nun ne günahı vardı. Sayın Başbakan kurunun yanında yaş da yanmış olabilir diyor. Nasıl bir mantıktır bu? 20'ye yakın intihar var. Hangi vicdan, hangi din kabul eder bunu? 15 yıl önce insanlar kömüre muhtaçtı yine kömüre muhtaçlar. Kendi gelirleri 6 kat arttı, muhtaç aileler yine kömüre muhtaç. Kömür de verilsin, her türlü imkan sağlansın. Önemli olan kimseye muhtaç hale getirmemek. Bu ailelerin geliri niye artmıyor?

"GEL REFERANDUMA GİDELİM"

Ekonomide, dış politikada, eğitimde sorunlarımız var. Gelir 3 kat arttı diyorlar, 6,5 milyon işsiz var. Nasıl oluyor bu? 15 yıldır tek başına iktidardasınız. Ne oldu, işsizlik arttı. Terörsüz Türkiye devraldınız, Türkiye kan batağı içinde. Bütün komşularımızla aramızı bozdunuz. Bizim gençlerimiz Suriye için Suriye'de şehit oluyor. Onların gençleri Türkiye'de, nasıl oluyor bu? Bizim evlatlarımız işsiz, onların işi var. İşsiz gencim bu düzene hayır diyorum demeyecek misin? 81 ilde Suriyeli var, niye kamplarda tutmuyorsun? Bizim esnaf vergi veriyor, Suriyeli esnaf vermiyor. Sen de bu düzene hayır demeyecek misin? Suriyelilere vatandaşlık hakkı vereceğiz diyorlar. İnsaf ya, niye veriyorsun vatandaşlık hakkı. Hangi gerekçeyle veriyorsun? Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi referanduma gidelim. Gel referanduma gidelim, milletten kormayacaksınız. Şimdi tutturmuşlar Rakka'ya gideceğiz. Gel referandum yapalım, Rakka'ya bu ülkenin gariban çocukları gitsin mi gitmesin mi? Gel beraber gidelim millete.

Gençleri kandırmak için 18 yaşında milletvekilliği getiriyoruz diyorlar. 18 yaş milletvekilliğini kendi çocukları için getiriyorlar. Bakkalın 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak mı, çiftçinin olacak mı, memurun olacak mı? Bunlar kendi çocuklarına istikbal hazırlıyorlar. Genç arkadaşım hala bu düzene hayır demiyor musun?

"SİZE PARLAMENTER SİSTEM Mİ ENGEL OLDU?"

Tek adam rejimi kuracağız diyorlar. Gerekirse tek adama feda ederim mantığıyla yola çıkmışlar. Benim aklımın almadığı konu da budur. Ülkenin bu kadar sorunu varken, neden rejim değişikliği? Sevgili vatandaşlarım işsizliği çözmek için mücadele ettiler de parlamenter sistem mi buna engel oldu? Sizin bütün komşularla dost olmak istediniz de parlamenter sistem mi engel oldu? Parlamenter sistem hangi engeli getirdi? Buldukları tek şey var, hayır oyu kullananlar teröristtir. Kamuyonudan büyük tepki alınca bundan vazgeçtiler. Bütün yetkiler neden bir adama verilsin? Neden 600 milletvekili? Neden TBMM'yi fesih yetkisi veriyorsunuz? Hangi gerekçeyle cumhurbaşkanı taraflı olacak? Partinin genel başkanı nasıl hakim tayin edecek ve nasıl tarafsız olacak? Tek adam rejiminde bir kişi hata yaparsa faturayı 80 milyon öder. Afganistan'da başkan yardımcısı sayısı iki. Bizde seçimle gelmeyecek, kaç kişi olduğunu da kimse bilmiyor. Bana mantıklı gerekçe göster gidip evet oyunu ben de vereyim. Bu kadar yetkiyi evliyaya versen evliyayı azdırır. Devletin sigortası vardır, arabada bile yedek lastik olması lazım. Apartman yönetiminde yönetim kurulu var. Muhtarlıkta ihtiyar meclisi var. Nasıl bir maceranın içine Türkiye sürüklenmektedir?