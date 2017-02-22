Komşunun parmağını koparıp yuttu iddiası

Antalya'da akraba iki komşu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ayşe Akkaş, kavgada 53 yaşındaki Kamile Demirel'in sağ el serçe parmağını ısırıp koparttı. Kopan parça bulunamazken, hastaneye götürülen Demirel, "Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum" dedi.

Geçen pazartesi günü Kepez İlçesi'ndeki evlerinin yanında bulunan işyerinde kaynak işleri yapan Demirel Ailesi'nin çıkardığı gürültü, iddiaya göre akrabaları ve komşuları Akkaş Ailesi'ni rahatsız etti. 2 ailenin üyeleri, akşam saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, yolda yeğeni Ramazan Altun'un Ayşe Akkaş ve yakınları tarafından tartaklandığını gören Kamile Demirel, kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada Ayşe Akkaş, Kamile Demirel'in sağ elinin serçe parmağının ucunu ısırıp koparttı.

Kan içinde kalan Kamile Demirel, eşi Rafet Demirel tarafından hastaneye götürüldü. Demirel, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Olaydan sonra polise şikâyetçi olan Kamile Demirel, parmağını ısırıp koparan Ayşe Akkaş'tan şikâyetçi oldu. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Kamile Demirel, "Sokakta yeğenim Ramazan Altun'u tartakladıklarını gördüm. Kavgayı ayırmak için gittiğimde bir anda ortada kaldım. Bu sırada sağ bileğimden yakalayan Ayşe Akkaş'ın serçe parmağımı ısırdığını fark ettim. Acı içinde kıvranırken parmağımın ucunun olmadığını fark ettim. Tüm aramalara rağmen kopan parçayı bulamadık. Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili açıklama yapan Kamile Demirel'in avukatı Fatma Hande Amioğlu ise daha önce de tartışmaların yaşandığını belirterek, "Hukuksal olarak işlem başlattık. Ceza ve tazminat davası açacağız" dedi.