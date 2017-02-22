  • Bakan Albayrak açıkladı: Memurlar için o dönem sona erdi
  • Başbakan'dan akademisyenler için flaş sözler
  • Suikast timindeki komando: Ölüm makinesi gibi yetiştirildim
  • FETÖ'nün avukatının yakalanmasında büyük skandal
  • Babadan kızı ve damadına korkunç pusu
YEREL HABERLER
Antalya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KOMŞUNUN PARMAĞINI KOPARIP YUTTU İDDİASI

Komşunun parmağını koparıp yuttu iddiası

Antalya'da iki komşu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kadının komşusunun parmağını koparıp yuttuğu iddia edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Antalya'da akraba iki komşu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ayşe Akkaş, kavgada 53 yaşındaki Kamile Demirel'in sağ el serçe parmağını ısırıp koparttı. Kopan parça bulunamazken, hastaneye götürülen Demirel, "Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum" dedi.

Geçen pazartesi günü Kepez İlçesi'ndeki evlerinin yanında bulunan işyerinde kaynak işleri yapan Demirel Ailesi'nin çıkardığı gürültü, iddiaya göre akrabaları ve komşuları Akkaş Ailesi'ni rahatsız etti. 2 ailenin üyeleri, akşam saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, yolda yeğeni Ramazan Altun'un Ayşe Akkaş ve yakınları tarafından tartaklandığını gören Kamile Demirel, kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada Ayşe Akkaş, Kamile Demirel'in sağ elinin serçe parmağının ucunu ısırıp koparttı.

Komşunun parmağını koparıp yuttu iddiası

Kan içinde kalan Kamile Demirel, eşi Rafet Demirel tarafından hastaneye götürüldü. Demirel, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Olaydan sonra polise şikâyetçi olan Kamile Demirel, parmağını ısırıp koparan Ayşe Akkaş'tan şikâyetçi oldu. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Kamile Demirel, "Sokakta yeğenim Ramazan Altun'u tartakladıklarını gördüm. Kavgayı ayırmak için gittiğimde bir anda ortada kaldım. Bu sırada sağ bileğimden yakalayan Ayşe Akkaş'ın serçe parmağımı ısırdığını fark ettim. Acı içinde kıvranırken parmağımın ucunun olmadığını fark ettim. Tüm aramalara rağmen kopan parçayı bulamadık. Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili açıklama yapan Kamile Demirel'in avukatı Fatma Hande Amioğlu ise daha önce de tartışmaların yaşandığını belirterek, "Hukuksal olarak işlem başlattık. Ceza ve tazminat davası açacağız" dedi.

Komşunun parmağını koparıp yuttu iddiası

DHA
163
-
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezasıAdana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezası
Herkesin gözü Rakka'da ! Altından bakın neler çıktıHerkesin gözü Rakka'da ! Altından bakın neler çıktı
ABD'de büyük tehlike ! Giderek karışıyor...ABD'de büyük tehlike ! Giderek karışıyor...
Rusya: "Türkiye liderlik edebilir"Rusya: "Türkiye liderlik edebilir"
Bu kelebek çift cinsiyetli !Bu kelebek çift cinsiyetli !
SDG kritik bölgede saldırıya geçtiSDG kritik bölgede saldırıya geçti
Kardashian'ın yeni seks kaseti mi çıktı?Kardashian'ın yeni seks kaseti mi çıktı?
Aselsan'ın sistemi kullanılacak !Aselsan'ın sistemi kullanılacak !
Eşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştıEşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS