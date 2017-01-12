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KREDİDE FAİZ DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

Kredide faiz desteğinin süresi uzatıldı

Kentsel dönüşüm kapsamında banka kredilerindeki faiz desteği 1 yıl süreyle uzatıldı.

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Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi bir yıl uzatıldı.

Hazine Müsteşarlığının yazısı üzerine ilgili kanun maddesince 12.12.2016'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararın 4. maddesinin 11. fıkrasında yer alan 31.12.2016 ibaresi 31.12.2017 şeklinde değiştirildi.

Böylece kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi bir yıl uzatılmış oldu.

AA
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