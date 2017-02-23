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KURTULMUŞ: "MEDYA AYAĞINI DENK ALMAK DURUMUNDA"

Kurtulmuş: "Medya ayağını denk almak durumunda"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, terör örgütleri ve medya hakkında çok sert konuştu.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, " Toplumun kabul ettiği terminoloji üzerinden terör örgütlerini tanımlamamamız lazım. Terör örgütlerinin başkanı, temsilcisi vs.si imamı olmaz. Bunlar teröristtir. Bunların hepsi ister PKK'lı, ister DEAŞ'lı, ister FETÖ'cü olsun bunların hepsi insanlık düşmanı birer cinayet çetesidir" ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş konuşmasında, "Terörün propaganda gücüne karşı medyanın uyanık olması lazım. Çok açık söylüyorum medya bu konuda inşallah bundan sonra mecburen ayağını denk almak durumunda kalacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Medya ve Terör Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un konuşması şöyle:" Terörün propaganda gücüne karşı medyanın uyanık olması lazım. Çok açık söylüyorum medya bu konuda inşallah bundan sonra mecburen ayağını denk almak durumunda kalacak. Ben bunu söylediğim zaman bazıları eleştirdiler ama kusura bakmayın bu kadar terörle mücadele eden bir ülkede medya dingonun ahırı değildir. Herkes istediği gibi istediği şekilde medyada terör örgütlerinin lehine olacak şekilde işler yapamaz. Hala bazı medya kuruluşlarımızda terör örgütlerinin terminolojisi kullanılıyor.

Efendim milis gibi, başkan gibi vs. imam gibi, bilmem kimin imamı, ne imamı ya?  Bilmem kimin başkanı, ne başkanı? Terör örgütü de onu istiyor. Biz falancanın imamı diye söylediğimiz zaman Pensilvanya'da oturan canibaşı da elini ovuşturuyor. Ne güzel diyor bizim adamlar bir kere daha gündeme geldi. Toplumun kabul ettiği terminoloji üzerinden terör örgütlerini tanımlamamamız lazım. Terör örgütlerinin başkanı, temsilcisi vs.si imamı olmaz. Bunlar teröristtir. Bunların hepsi ister PKK'lı, ister DEAŞ'lı, ister FETÖ'cü olsun bunların hepsi insanlık düşmanı birer cinayet çetesidir."

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