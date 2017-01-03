Mahsun Kırmızıgül'e şok !

Mahsun Kırmızıgül‘ün yazıp yönettiği 'Vezir Parmağı' filmi vizyona girmeden büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Gazetevatan.com'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Vezir Parmağı'nın afişi bir türlü tamamlanamadı. Oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip filmde Peker Açıkalın, Altan Erkekli, Gülben Ergen, Nuri Alço, Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Cihat Tamer, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Ece Uslu, Yasemin Yalçın, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul, Suna Selen, Defne Yalnız gibi ünlü isimler rol aldı. Ancak bu kadar ismin afişe sığmayacak olması başta Nuri Alço olmak üzere diğer bir çok ünlü ismin tepkisini çekti. İsmi afişe yazılmıyacağını öğrenen Nuri Alço'nun bu duruma çok sinirlendiği söyleniyor.

AFİŞ HAZIR DEĞİL

Beklenmeyen durum karşısında filmin yapımcıları oldukça zor durumda kaldı. 25 Ocak’ta vizyona girecek filmin afişi henüz hazırlanamadı. Tanıtımla ilgili bir çalışma yapılmaması da gözlerden kaçmadı.

FİLMİN KONUSU

3 kıtaya yayılmış, farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden insanları tebaası olarak bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır bitmeyen savaşlardan yeni bir tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir yanından eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alınır. İmparatorluğun 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktırlar... Mahsun Kırmızıgül, filmde ‘Hamdullah' isimli bir hamala can veriyor.