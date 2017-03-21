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MALTEPE’DE ''ÇANAKKALE ZAFERİ'' COŞKUSU

Maltepe’de ''Çanakkale Zaferi'' coşkusu

Maltepe Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü nedeniyle Çanakkale’de yazılan destanı farklı açılarıyla sunan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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Revnak Türk Halk Müziği Korosu ve Orkestrası’nın sahne aldığı,  “Toprak Uğrunda Ölen Varsa Vatandır” isimli program, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Maltepelilerin büyük ilgi gösterdiği sahne gösterisinde, Çanakkale’de yaşanan hikayelere, askerlerin kahramanlık ve fedakarlık öykülerine, aşklarına, yokluklara karşı mücadele güçlerine yer verildi. Savaş sırasında yaşanan hikayeler, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Birsen Geçikli Çakmut yönetimindeki koroyla türküleştirildi. Programın senaryosunu Akın Çakmut, yönetmenliğini Koray Erkök, sanat yönetmenliğini Gürkan Ortakale yaptı. Barkovizyon gösterisinin de eşlik ettiği program, Sarper Semiz’in etkileyici anlatımıyla izleyicilerle buluştu. Orkestranın çaldığı İzmir Marşı, izleyicilerin yoğun istekleri üzerine 3 kez seslendirdi.

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