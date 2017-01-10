MEMURA-İŞÇİYE AYDA 2 BİN 800 TL

Memura-işçiye ayda 2 bin 800 TL

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar (işçiler dahil), Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görevlendirilebilecek.

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 Böylece Mehmetçik'in gittiği Suriye, Irak, Afganistan, Somali gibi ülkelere sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sivil memurlar değil; ihtiyaca göre diğer tüm kamu kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri de gidecek. Bu kişilere sınır ötesi görevde kaldıkları süreye göre aylık yaklaşık 2 bin 800 lira civarı tazminat ödenecek. 1989 yılında çıkarılan düzenleme, askerle birlikte sınır dışı göreve sadece Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan sivil memur ve işçilerin gönderilmesine olanak veriyordu. Yeni düzenlemeyle, diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur ve işçilerin geçici olarak görevlendirilmesi ve tazminat ödenmesi sağlandı.
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