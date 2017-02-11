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MERAL AKŞENER:'' %56 HAYIR ÇIKACAK''

Meral Akşener:'' %56 hayır çıkacak''

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Anayasa referandumunda sandıktan "%56 oranda hayır" çıkacağını ileri sürdü.

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MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Anayasa referandumunda sandıktan "hayır" çıkacağını ileri sürerek, "Yalanı abartısı olamayan bir insanım. Size rakam vererek söylüyorum. Yüzde 56 hayır, yüzde 37 evet gibi bir sonuç çıkıyor. Bundan dolayı özellikle Trakya'da çok büyük bir baskıyla karşılaşabilirsiniz" dedi.

Meral Akşener, "Milli iradenin önemi" konferansı katılmak üzere Çanakkale'ye giderken Tekirdağ'a mola verdi. Bir restoranda toplanan kalabalığa hitap eden Akşener, Anayasa referandumuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Elinde ay-yıldızlı kına dikkati çeken Meral Akşener, "Size rakam vererek söylüyorum. Yüzde 56 hayır, yüzde 37 evet gibi bir sonuç çıkıyor. Bundan dolayı özellikle Trakya'da çok büyük bir baskıyla karşılaşabilirsiniz. "Hayır'cıları bir Başbakan terörist olmakla suçlayabiliyor ise, bu skandaldır. Bir ülkenin Başbakanına yakışmaz. Dolayısı ile her sandığa gitmek aleni bir süreç. Buna da biz "hayır" diyeceğiz. Bunun için çalışmalarımızı Çanakkale'den başlatıyoruz. Çünkü Çanakkale ne yaptı? Dedi ki "Dur yolcu dur. Buradan geçemezsin." O yüzden biz de Çanakkale de dur diyeceğiz. Bu Anayasayı geçiremezsin. Milletimiz "hayır" diyecek" dedi.

"AYAĞINDAKİ PRANGALAR NEDİR?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Meral Akşener, "Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Diyor ki ayağımda prangalar var. Türkiye'yi 15 yıldır yönetiliyor. Hadi 2002, 2007 yıllarında Ahmet Necdet Sezer vardı iki başlılığı kabul ettik. Sonra sayın Abdullah Gül cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra kendisi cumhurbaşkanı oldu ve istediğini başbakan yaptı. Birini atadı beğenmedi, yenisini getirdi. Bu noktada şu soruyu sormak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı, ayağındaki prangalar nedir, Kimdir ve neredendir" dedi.

Akşener ve yanındakiler, açıklamalarının ardından Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktı.

DHA
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