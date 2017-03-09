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MERKEL'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan'ın Nazi benzetmesinin üzücü olduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, son günlerde Almanya ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, Türkiye ile Almanya arasında derin görüş farklılıklarının bulunduğunu hissettiklerini belirtti.

ERDOĞAN'IN "NAZİ" BENZETMESİNE YANIT

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil" sözlerine "Türkiye önemli bir partner ancak Türkiye'nin Nazi zamanları ile ilgili konuştuğunu duymak üzücü. Nazi karşılaştırmaları, sadece Nazi döneminde olanları önemsizleştirir. Bu benzetmeler ciddi bir şekilde yapılmış yorumlar olamaz. Türkiye, Nazi benzetmelerine son vermeli." dedi.

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Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli kişilerin Alman toplumunun bir parçası olduğunu belirten Merkel, Türkiye ve diğer ülkelerle olan ilişkileri demokrasinin değerlerine dayandırmak zorunda olduklarını söyledi.

Almanya Başbakanı, ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

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