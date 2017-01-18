Merkez'den dolara bir müdahale daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, bu hafta Pazartesi ve Salı ile geçen hafta Perşembe ve Cuma günleri de repo ihalesi açmamıştı.



TÜRK LİRASI DEPOLARI KARŞILIĞI DÖVİZ...



Merkez Bankası tarafından dün yapılan açıklamada, "Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, söz konusu piyasada ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek TCMB taraflı işlemlere ilişkin ayrıntıların veri dağıtım sistemleri aracılığı ile ilan edileceği bildirildi.