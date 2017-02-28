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METEOROLOJİ'DEN O BÖLGELERE UYARI

Meteoroloji'den o bölgelere uyarı

Meteoroloji, Marmara bölgesini ve Kuzey Ege kıyılarını sis konusunda uyardı.

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Marmara bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer yoğun sis bekleniyor. Yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

Marmara bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında, yer yer yoğun sis beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Marmara bölgesi geneliyle Kuzey Ege kıyılarında bu akşam saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi.

Yoğun sis sebebiyle hava ulaşımı başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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