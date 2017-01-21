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MHP'DE TOPLU İSTİFA

MHP'de toplu istifa

MHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör ve yönetim kurulu görevden istifa etti.

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MHP Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını duyurdu. Başgör'ün açıklamasında, "Bugün itibariyle MHP İlçe Teşkilatı Başkanlığı görevini yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bırakıyorum. Bu istifanın sebebine gelince son dönemde partimizin gerek parti içinde gerekse de parti dışında uyguladığı politikaların bizlerle mücadele eden ve oy veren, Türk devletinin ve milletinin milli hafızası ve refleksi olan Ülküdaşlarımızın büyük çoğunluğunda rahatsızlığa sebep olmasına ve incitmesine kanaat getirmemizdir. Bu şartlar altında daha fazla görevde kalamayacağımıza karar verdik" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının sonunda, "Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, bin cihana değişemem şu öksüz Türklüğümü" mesajına yer veren Mustafa Başgör'ün yönetim kuruluyla birlikte resmi istifasını bugün il yönetimine sunduğu belirtildi.

DHA
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