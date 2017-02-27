Milli gururumuza büyük ayıp

Tekerlekli sandalye tenisinde milli gururumuz, Paralimpik Oyunlar’ına katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Ün, noterin merdivenlerini çıkamadığı için 17,74 yol ücreti ödemek zorunda kaldı.

İzmirli milli tenisçi Büşra Ün Şirinyer'deki 16. Noterliği’ne resmi bir işlem için gitti. Ün, 25 basamağı çıkamadığı için, imzalaması gereken evrakları noter görevlisi yanına gelerek imzalattı. Ancak genç sporcu, kendisine verilen makbuzu görünce şok geçirdi. Noterlik tarafından 17,74 TL ücret talep ediliyordu. Daha önce bir kez daha aynı olay başına gelen Ün isyan ederek tepkisini sosyal medyada paylaştı.

"#Engellilik nedir diye soranlara 'Noterde 25 basamak merdiven çıkamadığımda kişilerin aşağı gelmesi için 17,74 TL ödemektir' deyin." mesajını paylaşan Ün'e kısa sürede yüzlerce destek yağdı.

Çoğu vatandaş noterlik binasında aynı sorunu kendileri de yaşadığını dile getirirken, Türkiye Noterler Birliği de işlem başlatılacağını açıkladı.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, "Daha önce bir kez daha başıma aynı şey gelmişti. Bu nedenle bu kez bir arkadaşımı alıp gittim. Arkadaşım yukarı çıkıp işlemleri yaptı. Ancak imza atmam için yine benim çıkmam gerektiğini söylediler. Ben de çıkamayınca bu kez görevli aşağıya indi ancak 17,74 lira makbuz kesildi.

Ben sosyal medyada şimdi paylaşınca, noter dışındaki bir işlem olduğundan otomatikman ücret kestiklerini ama yine de bir yanlışlık yaptıklarını makbuzu, ödemenin iptal edileceğini söylediler. Ben sporcu olduğum için sesimi duyurabildim. Fakat kim bilir neler yaşanıyor ve kimse sesini duyuramıyordur" dedi.