MTV 2017 yılında ne kadar olacak ? Belli oldu

Motorlu taşıtlardan 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) vergisi en düşük 68 liraya, en yüksek de 23,586 liraya çıkarıldı.



2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1-3 yaş arası 1,301 cm3 - 1,600 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 827 lira; 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 827 lira MTV alınacak.

4-6 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 428 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2 bin 217 lira MTV alınacak. 7-11 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 841 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 303 lira vergi alınacak. Yeni MTV'ye göre en yüksek vergi 23 bin 586 bin lira ile 4001 ve üzeri cm3 motor hacmine sahip araçlardan alınacak. 1,300 cm3 ve daha aşağısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak 68 liralık vergi listenin en düşük vergisi oldu.

1-6 yaş arası minibüslerden 776 lira, 7-15 yaş arası olanlardan 513 lira vergi alınacak. Yeni yılda 1-6 yaş arası 1,900 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip olan minibüslerden bin 35 lira, 1,901 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip olanlardan bin 565 lira vergi alınacak.

VERASET İNTİKAL VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ

Öte yandan veraset ve intikallerde uygulanacak istisna tutarları ile vergi tarifesi matrah dilim tutarları yeniden değerleme oranı (yüzde 3.83) nispetinde artırılarak yeniden belirlendi.

Maliye Bakanlığı tebliğine göre, bu kapsamdaki istisna tutarları; evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176,600 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353,417 TL), ivazsız suretle meydana gelen intikaller ile para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ve şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4,068 TL olarak dikkate alınacak.

Tebliğ kapsamında, veraset yoluyla meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi; ilk 210,000 TL için yüzde bir, sonra gelen 500,000 TL için yüzde üç, sonra gelen 1.1 milyon TL için yüzde beş, sonra gelen 2 milyon TL için yüzde yedi ve matrahın 3.8 milyon TL’yi aşan bölümü için yüzde 10 olarak uygulanacak.

İvazsız intikallerde vergi oranının aynı sırayla yüzde 10, 15, 20, 25 ve 30 olarak uygulanması hüküm altına alındı. Yeni oranlar 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ’NE VE ELEKTRİK KULLANIMINA DÜZENLEME

Ayrıca GSM aboneliğinin ilk tesisinde tahsil edilen maktu Özel İletişim Vergisi (ÖİV) tutarı 47 TL’ye çıkarıldı. Serbest piyasada elektrik kullanımı için tüketici limiti 2400 kWh olarak uygulanacak. 82 TL’den yüksek fatura ödeyenler elektrik hizmeti alacakları şirketi kendileri seçebilecekler.