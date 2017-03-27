Müslüman kadınlardan Londra’da insan zinciri

Umudun sembolü olarak görülen mavi renkli başörtüleriyle Westminster Köprüsü üzerine gelen Müslüman kadınlar ele ele tutuşarak dünyaya birlik mesajı verdi.

5 dakika boyunca kadınlar köprünün üzerinde saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Organizayonun "Kadınlar Yürüyüşü" platformuna üye kadınlar tafaından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Etkinliğe katılan kadınlardan 40 uaşındaki Ferika Khan “Çarşamba günü burada olanlar duysusal yönden çok güçlüydü. Biz düşündük ki bizim gibi sıradan insanlar burada böyle durarark etki yaratabilir.” yorumunu yaptı.