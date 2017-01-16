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NAZIM HİKMET 115 YAŞINDA

Nazım Hikmet 115 yaşında

Dünya şairi Nazım Hikmet'in 115.doğum günü Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Vakfı'nın birlikte Maslak TIM Show Center'da düzenlediği etkinlikle kutlandı.

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Programın sunuculuğunu yapan Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Nazım Hikmet belgeseli ile başlayan etkinlikte, izleyiciler arasında yer alan Hıfzı Topuz Nazım Hikmet'i anlattı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, konuşmasında "Nazım'a bugünlerde daha çok ihtiyacımız var. Safları sıklaştıralım" dedi.

Konuşmaların ardından Çello dinletisi ve Altan Erkekli ve Ebru Erkekli çifti Nazım Hikmet Şiirleri okudu.
  
Tiyatrocu Levent Ülgen Nazım Hikmet’in ölümsüz eseri Kuvayı Milliye Destanı ve Memleketimden İnsan Manzaralarında  yer alan “Kartallı Kazım” performansı ile büyük beğeni topladı.
 
Gecenin finalinde usta isim Zülfü Livaneli Kardeş Türküler ile birlikte "Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor" adlı şarkıyı seslendirdiler.

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