Netenyahu'dan İran'a: ''Düşmanınız Değiliz''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına yönelik yayınladığı mesajda, "Rejim, günlük olarak İsrail'in yıkım çağrısında bulunarak aramızdaki düşmanlığı aşılamayı umuyor. Bu doğru değil. Biz sizin dostunuzuz, düşmanınız değil" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına yönelik bir mesaj yayınladı. İngilizce yaptığı konuşması Farsça alt yazıyla yayınlanan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile İran rejimini nasıl karşılayacağını konuşacağını belirtti. Son dönemlerde İran rejimine yönelik konuşmalar gerçekleştirdiğini ancak İran halkıyla ilgili konuşmadığını bildiren Netanyahu, "Umarım bu mesajım genç yaşlı, kadın erkek tüm İran halkına ulaşır. Korkusuz yaşamak istediğinizi biliyorum. Özgürce konuşmak istediğinizi biliyorum. Gururlu bir tarihiniz var. Zengin bir kültürünüz var. Teokratik tiranlık tarafından esir alındınız. İran, bir kez daha sınırlar olmadan ilerleyebilirsiniz. Ancak bugün rejim sizi kontrol altına almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"2009 yılında genç insanların Tahran sokaklarında öldürülmesini ve Nida Sultan'ın kaldırımda son nefesini vermesini asla unutmayacağım" diyen Netanyahu, "Rejim, günlük olarak İsrail'in yıkım çağrısında bulunarak aramızdaki düşmanlığı aşılamayı umuyor. Bu doğru değil. Biz sizin dostunuzuz, düşmanınız değil. Her zaman İran halkı ile İran rejimi arasında ayrım yaptık" ifadelerini kullandı.

Netanyahu açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

"Rejim zalim, insanlar değil. Rejim agresif, insanlar samimi. İsrailliler ile İranlıların bir kez daha Tahran ile İsfahan'ı, Tel Aviv ile Kudüs'ü özgürce ziyaret ettiği günlerin özlemini çekiyorum. Fanatikler kazanmamalı. Halklarımız daha barışçıl ve umut dolu gelecek için birlikte çalışabilir. Terörü mağlup etmeliyiz ve özgürlüğün ve dostluğun kazandığından emin olmalıyız"